Roma, alberi caduti bloccano via Portuense: residenti ‘prigionieri’ (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cittadini ‘prigionieri’ a via Portuense, a Roma, dove ai disagi legati al crollo di alcuni alberi nei giorni scorsi oggi si è aggiunta la caduta di un albero che ha costretto alla chiusura della strada tra via del Ponte Pisano, in entrambe le direzioni, fino al Raccordo anulare. L’intervento si è reso necessario L'articolo Roma, alberi caduti bloccano via Portuense: residenti ‘prigionieri’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cittadinia via, a, dove ai disagi legati al crollo di alcuninei giorni scorsi oggi si è aggiunta la caduta di un albero che ha costretto alla chiusura della strada tra via del Ponte Pisano, in entrambe le direzioni, fino al Raccordo anulare. L’intervento si è reso necessario L'articoloviaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - alberi caduti bloccano via Portuense : residenti ‘prigionieri’ - Chiusura della strada tra via del Ponte Pisano, in entrambe le direzioni, fino al Raccordo anulare Cittadini ‘prigionieri’ a via Portuense, a Roma, dove ai disagi legati al crollo di alcuni alberi nei giorni scorsi oggi si è aggiunta la caduta di un albero che ha costretto alla chiusura della strada tra via del Ponte […]. (Sbircialanotizia.it)

Alberi caduti a Roma : in 23 a rischio processo. L'inchiesta dopo la morte di Teresa Veglianti - In 23 rischiano di finire sotto processo per le accuse, a seconda delle posizioni, di disastro colposo e omicidio colposo. A rischio processo. Tra gli indagati anche. . La procura di Roma ha chiuso l'inchiesta relativa alla caduta di rami e alberi avvenuta tra il marzo del 2023 e il marzo del 2024. (Romatoday.it)

Indagine su alberi caduti a Roma - in 23 rischiano processo - La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta relativa alla caduta di rami e alberi avvenuta tra il marzo del 2023 e il marzo del 2024. Tra gli indagati anche funzionari e dirigenti del Comune e responsabili delle ditte che avevano ottenuto gli appalti. In 23 rischiano di finire sotto processo per le accuse, a seconda delle posizioni, di disastro colposo e omicidio colposo. (Quotidiano.net)