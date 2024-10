Rinnovo Kvaratskhelia, le parole di De Laurentiis (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto sulla questione del Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha parlato del L'articolo Rinnovo Kvaratskhelia, le parole di De Laurentiis proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Rinnovo Kvaratskhelia, le parole di De Laurentiis Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Presidente del Napoli Aurelio Deè intervenuto sulla questione deldi Khvicha. Aurelio De, Presidente del Napoli, ha parlato del L'articolo, ledi Deproviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - De Laurentiis sul rinnovo di Kvaratskhelia : «Se va via - ce ne faremo una ragione» - In casa Napoli tiene banco il caso Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è sempre più al centro di mille voci di mercato, con il contratto in scadenza nel 2027 mai rinnovato e Antonio... (Ilmattino.it)

De Laurentiis : «Rinnovo Kvaratskhelia? Decide il Napoli il destino dei propri giocatori» - Aurelio #DeLaurentiis a Eroici: “Questione rinnovo #Kvaratskhelia? I nostri giocatori resteranno qui al #Napoli fino a quando noi vogliamo e desideriamo che ci restino”. Ed è questo il tetto massimo che il club azzurro si è imposto anche per portare e temine questa nuova trattativa col georgiano. In campo potrà gestire la situazione in prima persona, aumentando i giri del motore e affinando ... (Ilnapolista.it)

Napoli - novità sul rinnovo di Kvaratskhelia : c'è l'offerta di De Laurentiis - Khivcha Kvaratskhelia e il Napoli hanno cominciato a dialogare per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,... (Calciomercato.com)