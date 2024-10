Rinnovo Kvara, parla ADL: “Se andrà via ce ne faremo una ragione. Importante rispettare società e calciatori…” (Di domenica 20 ottobre 2024) parla Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha risposto in merito alla situazione legata al Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Le parole del presidente hanno chiarito ancora una volta la posizione del club. Il Rinnovo di Kvara resta un tema assolutamente caldo in casa Napoli. Le trattative vanno avanti, le parti sono distanti e le posizione pare abbiano ormai assunto una sostanza granitica: ci si deve venire incontro per provare a smussare gli angoli e trovare un punti d’incontro, ma ad oggi anche questo tipo di dinamica sembra complicata da applicare. Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, parla ADL: “Se andrà via ce ne faremo una ragione. Importante rispettare società e calciatori…” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 20 ottobre 2024)Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha risposto in merito alla situazione legata aldi Khvichatskhelia. Le parole del presidente hanno chiarito ancora una volta la posizione del club. Ildiresta un tema assolutamente caldo in casa Napoli. Le trattative vanno avanti, le parti sono distanti e le posizione pare abbiano ormai assunto una sostanza granitica: ci si deve venire incontro per provare a smussare gli angoli e trovare un punti d’incontro, ma ad oggi anche questo tipo di dinamica sembra complicata da applicare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - per Kvara non c’è solo la questione del rinnovo… - Quando i tifosi dicono ‘Non li vale quei soldi’ è perché vogliono che rimanga, che non venga comprato da nessuno. Mi auguro possa rinnovare e rimanere molti anni nel Napoli”. Napoli, il contratto di Kvara… Di seguito un altro articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Rinnovo Kvara? La questione economica poco interessa. (Terzotemponapoli.com)

Rinnovo Kvara - il Napoli si è posto un limite economico : svelata la cifra - . Si, perchè le parti si sono sensibilmente allontanate, o forse non si sono mai avvicinate in maniera importante: l’entourage del giocatore chiede una cifra ormai nota da tempo per arrivare alla firma sul contratti. Il Napoli lavora al rinnovo di Kvara, ma Aurelio De Laurentiis ha ormai chiarito la posizione del club: svelata la cifra massima che verrà offerta al georgiano. (Spazionapoli.it)

Kvaratskhelia e il Napoli - il rinnovo non è affatto scontato (Gazzetta) - Scrive Tuttomercatoweb: Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di perdere Khvicha Kvaratskhelia nel corso della prossima estate. . L'articolo Kvaratskhelia e il Napoli, il rinnovo non è affatto scontato (Gazzetta) sembra essere il primo su ilNapolista. Così senza rinnovo anche Kvara finirà sul mercato, con il placet anche di Antonio Conte. (Ilnapolista.it)