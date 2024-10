Liberoquotidiano.it - Patarnello, Mattarella tace. Poi la frase: "Essenziale", una bordata alle toghe e al governo?

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio Mattrella interviene nel giorno dello scontro durissimo trae magistratura, ri-esploso nei giorni scorsi con il caso migranti-Albania e culminato oggi con la mail del procuratore Marco, pubblicata dal Tempo, in cui si sottolinea la necessità di "porre rimedio"divisioni tra magistrati per meglio contrapporsi al disegno di riforma della giustizia della premier Giorgia Meloni. Ecco perché l'appello del Capo dello Stato al Festival delle Regioni e delle Province autonome, pur senza mai nominare la questione magistratura, sembra calzare a pennello e rischia di diventare un nuovo argomento di dibattito politico, più che istituzionale. In ogni caso è significativo il silenzio del presidente, che è anche a capo della magistratura in quanto presidente del Csm, sulla gravissima questione del giorno.