Pasalic al posto giusto al momento giusto Le parate di Carnesecchi pesano

(Di domenica 20 ottobre 2024) Venezia-Atalanta 0-2, le pagelle7 –non banali per portare a casa un meritato clean sheet. De Roon 6.5 – A fare notizia con lui è l’errore, non la cosa giusta. Basta questo. Djimsiti 6 – A pieno servizio con il problema all’anca alle spalle, porta a casa la prestazione. Hien 6 – Sportella con Pohjanpalo uscendone come sempre piuttosto bene. (46’ Ruggeri 6 – Si adatta a fare l’interno, fa il suo.) Bellanova 6.5 – Presente. Mura il Venezia quando inizia ad aspirare a riaprire la partita nel finale. Ederson 6 – Meno brillante di altre volte, incassa anche un giallo che pesa. (75’ Sulemana ng)7 – Fa ciò che gli riesce meglio: essere alal. E diventa il miglior marcatore croato in Serie A. Zappacosta 6.5 – Anche sul piede debole ormai garantisce sempre qualità.