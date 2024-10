Metropolitanmagazine.it - “Ne uccide più la penna che la spada”: i dissing letterari che fanno impallidire Fedez e Tony Effe

(Di domenica 20 ottobre 2024) Qualche settimana fa, la stragrande maggioranza della popolazione italiana si è concentrata su un unico argomento: iltra. A metà tra un capriccio e un vero e proprio regolamento di conti, i due si sono sfidati a colpi di barre per diversi giorni, pubblicando singoli in cui se ne dicevano di ogni, tirando in ballo anche Chiara Ferragni. Ora che il polverone sembra essersi diradato, ci si chiede quanto il duello sia stato spontaneo e quanto, invece, non sia stato una banale mossa di marketing. Interrogativi che rimarranno senza risposta, ma che hanno riacceso i riflettori su una pratica che affonda le sue radici nel passato. Ai giorni nostri, a duellare sono quasi sempre rapper e musicisti, basti pensare all’iconica querelle tra gli Oasis e i Blur; in passato, invece, era l’inchiostro a trasformarsi in veleno.