MotoGp, Martin "Dato il massimo per vincere in Australia"

Per lo spagnolo è mancato il feeling rispetto alla giornata precedente PHILLIP ISLAND (Australia) - "E' stata una gara difficile, perché avevo un buon ritmo, ma il feeling rispetto a ieri era diverso. C'era molto vento e perdevo in alcune occasioni l'anteriore". Lo ha dichiarato Jorge Martin (Ducati

MotoGp, Martin inafferrabile in Australia nella Sprint Race, sul podio anche Marc Marquez e Bastianini - Sul circuito di Phillip Island, il leader della classifica pilota vince e allunga sul campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che si piazza in quarta posizione ... (rtl.it)