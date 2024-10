Monteverde, Carabinieri in chiesa per prevenire truffe agli anziani (Di domenica 20 ottobre 2024) Continua nelle chiese dell’Irpinia la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffe agli anziani. Oggi a Monteverde, al termine della celebrazione liturgica presso la chiesa del Carmine, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri è intervenuto per offrire utili consigli su come difendersi dalle truffe, fenomeno che colpisce in particolare la fascia di età più anziana. Puntomagazine.it - Monteverde, Carabinieri in chiesa per prevenire truffe agli anziani Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Continua nelle chiese dell’Irpinia la campagna di sensibilizzazione deicontro le. Oggi a, al termine della celebrazione liturgica presso ladel Carmine, il Comandante della locale Stazione deiè intervenuto per offrire utili consigli su come difendersi dalle, fenomeno che colpisce in particolare la fascia di età più anziana.

