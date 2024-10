Monopoli, il duello contro il Messina finisce a reti bianche (Di domenica 20 ottobre 2024) Altro pareggio per il Monopoli, che segue l'1-1 maturato allo stadio Veneziani contro il Crotone nello scorso turno: allo stadio Franco Scoglio-San Filippo i biancoverdi hanno colto uno 0-0 al cospetto del Messina.Si tratta del terzo risultato utile consecutivo, contando anche il successo nel Baritoday.it - Monopoli, il duello contro il Messina finisce a reti bianche Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Altro pareggio per il, che segue l'1-1 maturato allo stadio Venezianiil Crotone nello scorso turno: allo stadio Franco Scoglio-San Filippo i biancoverdi hanno colto uno 0-0 al cospetto del.Si tratta del terzo risultato utile consecutivo, contando anche il successo nel

