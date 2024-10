Moldavia, presidenziali e referendum Ue (Di domenica 20 ottobre 2024) 7.00 Aperti in Moldavia i seggi elettorali per le presidenziali e lo storico referendum costituzionale sull'adesione all'Unione europea. I seggi chiuderanno alle 21 ora locale. Al voto meno di 3 mln di persone, che dovranno scegliere tra 11 candidati alla presidenza. Favorita l'attuale presidente, la liberale Sandu,che promuove il sì al referendum. Secondo i sondaggi,oltre il 50% è favorevole all'adesione all'Ue, un terzo è contrario e il resto è indeciso. Solo una minoranza di cittadini sarebbe nettamente contraria all'adesione. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 7.00 Aperti ini seggi elettorali per lee lo storicocostituzionale sull'adesione all'Unione europea. I seggi chiuderanno alle 21 ora locale. Al voto meno di 3 mln di persone, che dovranno scegliere tra 11 candidati alla presidenza. Favorita l'attuale presidente, la liberale Sandu,che promuove il sì al. Secondo i sondaggi,oltre il 50% è favorevole all'adesione all'Ue, un terzo è contrario e il resto è indeciso. Solo una minoranza di cittadini sarebbe nettamente contraria all'adesione.

