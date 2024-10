Milano commemora gli 80 anni della strage dei Piccoli Martiri di Gorla con una cerimonia toccante (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Milano ha ospitato una cerimonia commemorativa per ricordare la strage dei Piccoli Martiri di Gorla avvenuta esattamente 80 anni fa. Il tragico evento, che ha colpito la città il 20 ottobre 1944, ha causato la scomparsa di 184 bambini a causa di un bombardamento aereo, anziché colpire obiettivi industriali come le fabbriche Breda e Alfa Romeo. Il monumento eretto in loro memoria, realizzato dall’artista Remo Brioschi, è stato recentemente dichiarato di interesse nazionale e continua a rappresentare un luogo di riflessione profonda sulla guerra e sulle sue conseguenze. La cerimonia in onore delle vittime La commemorazione si è svolta nella piazza dedicata ai Piccoli Martiri, proprio accanto al monumento in loro onore. Gaeta.it - Milano commemora gli 80 anni della strage dei Piccoli Martiri di Gorla con una cerimonia toccante Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha ospitato unativa per ricordare ladeidiavvenuta esattamente 80fa. Il tragico evento, che ha colpito la città il 20 ottobre 1944, ha causato la scomparsa di 184 bambini a causa di un bombardamento aereo, anziché colpire obiettivi industriali come le fabbriche Breda e Alfa Romeo. Il monumento eretto in loro memoria, realizzato dall’artista Remo Brioschi, è stato recentemente dichiarato di interesse nazionale e continua a rappresentare un luogo di riflessione profonda sulla guerra e sulle sue conseguenze. Lain onore delle vittime Lazione si è svolta nella piazza dedicata ai, proprio accanto al monumento in loro onore.

