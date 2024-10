Milan, il risveglio di Samuel Chukwueze: e c’è un retroscena di mercato… (Di domenica 20 ottobre 2024) Il goal di Samuel Chukwueze regala 3 punti al Milan: il nigeriano da un segnale. Intanto spunta un retroscena di mercato Una scelta che poteva sembrare rischiosa, quella di Paulo Fonseca nello schierare il nigeriano Samuel Chukwueze. L’ex Villareal non aveva mai veramente messo un timbro forte sui tifosi rossoneri, che cominciavano a stancarsi. Contro l’Udinese, Pulisic apparecchia perfettamente e dall’esterno arrivo una rasoiata precisa all’angolino. Questa rete basta a Fonseca per scacciare i mostri e mettere 3 pesanti punti nel sacco. L’esterno potrebbe dunque aver riacceso la miccia dell’ambiente rossonero, guadagnandosi un pò di fiducia. Il suo futuro è ancora ovviamente da definire, ma questo sussulto lascia ben sperare. Dailymilan.it - Milan, il risveglio di Samuel Chukwueze: e c’è un retroscena di mercato… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il goal diregala 3 punti al: il nigeriano da un segnale. Intanto spunta undi mercato Una scelta che poteva sembrare rischiosa, quella di Paulo Fonseca nello schierare il nigeriano. L’ex Villareal non aveva mai veramente messo un timbro forte sui tifosi rossoneri, che cominciavano a stancarsi. Contro l’Udinese, Pulisic apparecchia perfettamente e dall’esterno arrivo una rasoiata precisa all’angolino. Questa rete basta a Fonseca per scacciare i mostri e mettere 3 pesanti punti nel sacco. L’esterno potrebbe dunque aver riacceso la miccia dell’ambiente rossonero, guadagnandosi un pò di fiducia. Il suo futuro è ancora ovviamente da definire, ma questo sussulto lascia ben sperare.

