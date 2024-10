Migranti, Meloni posta mail giudice: premier “più pericolosa di Berlusconi” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "'Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per L'articolo Migranti, Meloni posta mail giudice: premier “più pericolosa di Berlusconi” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Migranti, Meloni posta mail giudice: premier “più pericolosa di Berlusconi” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – "'non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per L'articolo“piùdi” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Migranti - Donzelli : “Mail magistrati contro Meloni inequivocabile - non ci fermeranno” - "Andremo avanti fino al termine del nostro mandato e poi ci faremo giudicare sì, ma dal popolo italiano" "Oggi Il Tempo pubblica una mail tra magistrati dal contenuto inequivocabile contro la Meloni e le riforme in programma: 'Dobbiamo porre rimedio'. Così Giovanni Donzelli di Fdi in un video sui social. (Sbircialanotizia.it)

Migranti in Albania - "Meloni sapeva" : Piccolotti - la folle ipotesi dell'auto-sabotaggio - Ci mancava il complottismo "al contrario" sul caso dei migranti in Albania. "A maggio avevano stabilito - ricorda la parlamentare rossoverde - che i viaggi verso l'Albania dovevano essere operati da traghetti civili presi a noleggio: le procedure per quest'appalto non sono ancora completate e anche il centro è ancora, per larga parte, un cantiere. (Liberoquotidiano.it)

Migranti - Donzelli : "Mail magistrati contro Meloni inequivocabile - non ci fermeranno" - "Andremo avanti fino al termine del nostro mandato e poi ci faremo giudicare sì, ma dal popolo italiano" "Oggi Il Tempo pubblica una mail tra magistrati dal contenuto inequivocabile contro la Meloni e le riforme in programma: 'Dobbiamo porre rimedio'. Così Giovanni Donzelli di Fdi in un video sui social.