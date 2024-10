Migranti in Albania, l'allarme di Caiazza: "perché con questa sentenza si rischia il caos" (Di domenica 20 ottobre 2024) «Onestamente Giorgia Meloni non ha torto quando dice che “in base ai criteri adottati dal giudice italiano difficilmente un Paese del continente africano potrà essere definito sicuro”». Avvocato, non mi pare una delle migliori giornate per il nostro premier «Sì, ma quando sostiene che “la questione non è l'Albania ma che i giudici dicono che non esistono Paesi sicuri e di questo passo nessuno potrà essere rimpatriato, non puoi respingere e non puoi fare politica di difesa dei confini” il presidente del Consiglio solleva un problema che esiste; anche se io ritengo che la decisione dei magistrati italiani non sia attaccabile sotto il profilo della forma o sostenendo che si tratta di una decisione politica. Se si vuole fare un ricorso e provare a ribaltare la situazione, punterei al merito». Liberoquotidiano.it - Migranti in Albania, l'allarme di Caiazza: "perché con questa sentenza si rischia il caos" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) «Onestamente Giorgia Meloni non ha torto quando dice che “in base ai criteri adottati dal giudice italiano difficilmente un Paese del continente africano potrà essere definito sicuro”». Avvocato, non mi pare una delle migliori giornate per il nostro premier «Sì, ma quando sostiene che “la questione non è l'ma che i giudici dicono che non esistono Paesi sicuri e di questo passo nessuno potrà essere rimpatriato, non puoi respingere e non puoi fare politica di difesa dei confini” il presidente del Consiglio solleva un problema che esiste; anche se io ritengo che la decisione dei magistrati italiani non sia attaccabile sotto il profilo della forma o sostenendo che si tratta di una decisione politica. Se si vuole fare un ricorso e provare a ribaltare la situazione, punterei al merito».

