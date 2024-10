Bergamonews.it - “Mia figlia affetta da una patologia degerativa agli occhi: la visita di controllo nel 2028”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un papà che racconta la sua delusione e la sua indignazione nell’aver cercato di prendere un appuntamento per ladi 9 annida una. “Buongiorno, sono il papà di una bimba di 9 anni, la quale ogni anno necessita didioculistica per familiaritàdegenerativa (io ne sono affetto). Volevo segnalare alla redazione l’incresciosa e vergognosa situazione inerente alla mancata disponibilità di appuntamenti per tali visite di. Non tutti hanno le disponibilità economiche per poter fare le visite in privato, ma sembrerebbe la sola opportunità rimasta, ecco ciò che mi è appena capitato.