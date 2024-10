Thesocialpost.it - Maxi tamponamento a catena: Tecla muore dopo ore di agonia

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un grave lutto ha colpito la comunità di Calcinato. Questa notte è deceduta in ospedale una delle dieci persone rimaste ferite nel violento incidente stradale avvenuto ieri sera sulla SP668. La vittima èPluda, nata nel 1956, residente a pochi chilometri dal luogo dell’incidente. Nonostante il rapido intervento dell’elisoccorso e il trasporto urgente al Civile, per la donna non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin dal primo momento. Leggi anche: Tragico schianto in scooter,61enne Chi eraPludaPluda era molto conosciuta in paese. Sposata da quasi quarant’anni con Luigi Lecchi, consigliere nazionale degli Alpini e presidente del Consorzio di Bonifica del Chiese, Pluda era anche la madrina del gruppo Alpini di Calcinato.