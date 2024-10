Matteo Berrettini scopre il primo avversario a Vienna: rivale rognoso, precedenti in parità (Di domenica 20 ottobre 2024) Matteo Berrettini affronterà Marton Fucsovics al primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano ha pescato un qualificato, ma l’incrocio non sarà dei più semplici: il romano si troverà di fronte l’insidioso rivale ungherese, con cui i precedenti sono in perfetta parità sul circuito maggiore (1-1). L’attuale numero 42 del mondo ha regolato il numero 93 del ranking ATP al primo turno di Wimbledon pochi mesi fa, con il punteggio di 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-1, mentre nel 2019 fu il magiaro ad avere la meglio nella semifinale di Sofia. Si preannuncia un impegno rognoso per il 28enne, reduce dalla sconfitta al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro il danese Holger Rune e dalla battuta d’arresto patita agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma per mano dello svizzero Dominic Stricker. Oasport.it - Matteo Berrettini scopre il primo avversario a Vienna: rivale rognoso, precedenti in parità Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024)affronterà Marton Fucsovics alturno del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano ha pescato un qualificato, ma l’incrocio non sarà dei più semplici: il romano si troverà di fronte l’insidiosoungherese, con cui isono in perfettasul circuito maggiore (1-1). L’attuale numero 42 del mondo ha regolato il numero 93 del ranking ATP alturno di Wimbledon pochi mesi fa, con il punteggio di 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-1, mentre nel 2019 fu il magiaro ad avere la meglio nella semifinale di Sofia. Si preannuncia un impegnoper il 28enne, reduce dalla sconfitta al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro il danese Holger Rune e dalla battuta d’arresto patita agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma per mano dello svizzero Dominic Stricker.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Berrettini-Darderi 6-4 6-3 - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 2-2 PRIMO SET – Altro game a 0 per Berrettini. Dopo 27 minuti, il punteggio recita 4-4. 5-2 SECONDO SET – Darderi tiene la battuta e accorcia le distanze. C’è un problema con la rete di metà campo. 2-3 PRIMO SET – Matteo aumenta il rendimento in risposta, ma Darderi riesce a tenere la battuta. Il live e la diretta testuale di Berrettini-Darderi, incontro valevole per il primo turno del torneo ... (Sportface.it)

LIVE – Berrettini-Darderi 6-4 4-1 - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 1-0 PRIMO SET – Si comincia, buon divertimento! 19. Luciano non perdona e mette la testa avanti. 2-0 SECONDO SET – Berrettini conquista il game inaugurale della seconda frazione. A breve si dovrebbe riprendere. COME SEGUIRE BERRETTINI-DARDERI IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 BERRETTINI-DARDERI 6-4 4-1 SECONDO SET – Un ... (Sportface.it)

LIVE – Berrettini-Darderi 6-4 3-1 - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 19. 20 – Amici di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta testuale del match Berrettini-Darderi. Il gigante romano, dopo essersi ritirato da Tokyo per i noti problemi agli addominali, si è ripresentato sul massimo circuito con un incoraggiante secondo turno a Shanghai, dove si è arreso al set decisivo contro il danese Holger Rune. (Sportface.it)