Ilfattoquotidiano.it - Mattarella chiede “capacità di mediazione” alle istituzioni: “Non si limitino ad approfondire solchi e contrapposizioni”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un messaggio breve e chiaro, infilato nel mezzo del suo intervento al Festival delle Regioni e Province e che, di fatto,una maggioredi “”. Sergio, proprio mentre si alzano i toni dello scontro tra governo e magistratura sul caso dei migranti inviati nel centro in Albania, ha fatto un richamo pubblico alla responsabilità. “Tra le”, ha detto, “e all’interno dellela collaborazione, la ricerca di punti comuni, la condivisione delle scelte sono essenziali per il loro buon funzionamento e per il servizio da rendere alla comunità”. E ha quindi aggiunto: “Vi sono, in particolare dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose – approfondendo– ma occorre saper esercitaredie di sintesi”.