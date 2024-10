Ma davvero il Napoli ha sofferto a Empoli? No, non è vero. È (ahinoi) cambiata la narrazione del calcio (Di domenica 20 ottobre 2024) Ma davvero il Napoli ha sofferto a Empoli? Oppure, più semplicemente, esistono altri modi di giocare a calcio? Le domande sono pertinenti. Perché, rifacendoci alle statistiche tanto di moda, ossia gli expected goals (i gol attesi), il Napoli ha meritato il gol mentre l’Empoli no. Secondo questa bislacca statistica – che al fondo ha l’obiettivo di normalizzare il calcio, diciamo che sono i percentili del football: una roba nazistoide – il Napoli avrebbe dovuto segnare 1,4 gol mentre l’Empoli 0.69. Quindi questa statistica ci sta dicendo che il Napoli è stato pericoloso il doppio dell’Empoli. Ed è vero. La differenza è sempre la stessa: vita reale e vita percepita. La vita percepita racconta di un Napoli messo sotto dall’Empoli. Semplicemente perché il Napoli sceglie – sceglie, ripetiamo: sceglie – spesso di lasciare il pallino del gioco all’avversario. Ilnapolista.it - Ma davvero il Napoli ha sofferto a Empoli? No, non è vero. È (ahinoi) cambiata la narrazione del calcio Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Mailha? Oppure, più semplicemente, esistono altri modi di giocare a? Le domande sono pertinenti. Perché, rifacendoci alle statistiche tanto di moda, ossia gli expected goals (i gol attesi), ilha meritato il gol mentre l’no. Secondo questa bislacca statistica – che al fondo ha l’obiettivo di normalizzare il, diciamo che sono i percentili del football: una roba nazistoide – ilavrebbe dovuto segnare 1,4 gol mentre l’0.69. Quindi questa statistica ci sta dicendo che ilè stato pericoloso il doppio dell’. Ed è. La differenza è sempre la stessa: vita reale e vita percepita. La vita percepita racconta di unmesso sotto dall’. Semplicemente perché ilsceglie – sceglie, ripetiamo: sceglie – spesso di lasciare il pallino del gioco all’avversario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dilemma Napoli - Conte l’ha detto davvero : l’annuncio ha spiazzato tutti - Lo spirito di sacrificio e l’equilibrio sono alla base di tutto”. Mentre il Napoli capolista sarà di scena allo Stadio Castellani per giocare con l’altra sorpresa di questo inizio campionato, ovvero l’Empoli. I toscani, di fatto, saranno un ostacolo duro per gli uomini di Antonio Conte, considerando anche il fatto che hanno la seconda miglior difesa dell’intera Serie A. (Tvplay.it)

Simeone : “Conte come papà Diego - passione per il calcio e gioco nella testa! Con lui si fatica davvero. Vogliamo dimostrare che il Napoli sta crescendo” - Ma per partite così bisogna iniziare forte, uno non è abituato a giocare alle 12. Così si può arrivare lontano, essere un gruppo unito tra chi gioca poco e chi gioca di più. Il mister vuole cambiare sempre lo stile in base alle qualità dei giocatori: ognuno è diverso dall’altra, quindi la squadra è forte perché non ha una sola strategia bensì tante. (Napolipiu.com)

Briatore - Sorbillo e Porzio : scoppia il Pizza gate. Quanto costa davvero una margherita sul lungomare di Napoli - Riavvolgiamo il nastro e ricostruiamo brevemente la vicenda. Dopo l’apertura in via Veneto a Roma, tocca quindi alla “patria” della pizza: di fronte a un pubblico, per definizione, non facile. L'articolo Briatore, Sorbillo e Porzio: scoppia il Pizza gate. com. Scoppia il pizza Gate tra Briatore, Sorbillo e Porzio: ecco quanto costa davvero mangiare una pizza sul lungomare di Napoli “La pizza ... (Notizie.com)