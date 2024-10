Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: 3 corridori in testa con 1’30” a meno di 30 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49 Hirschi non è riuscito a creare un divario sufficiente dal resto del gruppo. 15.49 Caduta di Mattia Bais (Team Polti Kometa) all’uscita di La Tisa. 15.48 L’accelerazione di Hirschi ha portato il distacco del gruppo a 1? 35?. 15.48 Hirschi ha rilanciato su La Tisa. Vedremo se l’elvetico riuscirà ad uscira dallo strappo in solitaria. 15.47 30 km all’arrivo. 15.47 ATTACCO DI HIRSCHI!! Come nel giro precedente lo svizzero ha accelerato nei metri che precedono la Tisa guadagnando un paio di secondi. 15.46 Alza il ritmo Tobias Bayer. La pioggia degli scorsi giorni ha reso il pavè bagnato e scivoloso. 15.45 Inizia il quarto passaggio su La Tisa (400 metri al 9.7%). 15.44 Non è più solo Molard a lavorare per la Groupama – FDJ. Il francese sta ricevendo cambi regolari da Lorenzo Germani. 15.42 Il gruppo non sta guadagnando molto sui fuggitivi.