LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: alle 14.00 il via di gara-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Ultimo pomeriggio di gara per ciò che riguarda questo 2024. Per il mondiale non c’è più nulla in discussione, ma a Jerez de la Frontera ci sono ancora dei temi in ballo. Quello più importante riguarda Nicolò Bulega: il centauro della Ducati infatti si è reso protagonista di un weekend superbo finora, mettendo a segno pole, vittoria in gara-1 e nella Superpole Race di questa mattina. Con un successo, l’emiliano andrebbe a completare la prima tripletta della carriera in Superbike. 13.40 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare al GP di Spagna, in corso a Jerez de la Frontera, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. 11.24 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l’appuntamento alle 14.00 per gara-2. A tra poco! 11. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: alle 14.00 il via di gara-2 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Ultimo pomeriggio diper ciò che riguarda questo. Per il mondiale non c’è più nulla in discussione, ma a Jerez de la Frontera ci sono ancora dei temi in ballo. Quello più importante riguarda Nicolò Bulega: il centauro della Ducati infatti si è reso protagonista di un weekend superbo finora, mettendo a segno pole, vittoria in-1 e nella Superpole Race di questa mattina. Con un successo, l’emiliano andrebbe a completare la prima tripletta della carriera in. 13.40 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alladella terza e ultima giornata di gare al GP di, in corso a Jerez de la Frontera, ultimo appuntamento del Mondialedi. 11.24 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l’appuntamento14.00 per-2. A tra poco! 11.

