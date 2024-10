Lettere allarmanti su TFR e TFS dall’Agenzia delle Entrate: scatta il panico tra centinaia di lavoratori (Di domenica 20 ottobre 2024) Numerosi lavoratori stanno ricevendo Lettere dal fisco, contenenti un preciso avviso di pagamento. Di cosa si tratta? In questi giorni, tantissimi dipendenti pubblici stanno ricevendo delle Lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di cartelle di pagamento che hanno scatenato il panico tra i destinatari. Nuovi avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate per i lavoratori pubblici (informazioneoggi.it)Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono stati commessi errori o incongruenze dai lavoratori, ma il Fisco sta provvedendo a inviare avvisi relativi al conguaglio fiscale delle imposte sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e sul TFS (Trattamento di Fine Servizio). Tali somme sono soggette a tassazione separata, che considera l’aliquota media di imposta del lavoratore, determinata sui redditi dell’ultimo biennio. Informazioneoggi.it - Lettere allarmanti su TFR e TFS dall’Agenzia delle Entrate: scatta il panico tra centinaia di lavoratori Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Numerosistanno ricevendodal fisco, contenenti un preciso avviso di pagamento. Di cosa si tratta? In questi giorni, tantissimi dipendenti pubblici stanno ricevendoda parte dell’Agenzia. Si tratta di cartelle di pagamento che hanno scatenato iltra i destinatari. Nuovi avvisi da parte dell’Agenziaper ipubblici (informazioneoggi.it)Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono stati commessi errori o incongruenze dai, ma il Fisco sta provvedendo a inviare avvisi relativi al conguaglio fiscaleimposte sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e sul TFS (Trattamento di Fine Servizio). Tali somme sono soggette a tassazione separata, che considera l’aliquota media di imposta del lavoratore, determinata sui redditi dell’ultimo biennio.

