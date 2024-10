Iodonna.it - L'astrologa di iO Donna ha scritto un romanzo per capire la mamma, Luisella Fiumi, autrice di un "feroce memoriale" che ora torna in libreria

(Di domenica 20 ottobre 2024) È una piroetta del destino se, dalla rubrica di astrologia che seguo in questa rivista, mi ritrovo a raccontare il mio libro Un’allegria di troppo (Francesca Tumiati, edito da Feltrinelli). Che c’entrano le stelle con un? Sono loro, che con la complicità di voi lettrici, mi hanno rintracciata per creare, sabato dopo sabato, un legame familiare anche su Instagram, in grado di ridarmi la fiducia necessaria per riprendere in mano le pagine sparse lasciate dentro a una cartelletta.