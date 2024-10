La Reyer si sblocca e centra una vittoria di peso al PalaCarrara (Di domenica 20 ottobre 2024) Ritrovato un minimo di normalità sul fronte indisponibili (ai box solo Parks e Munford, anche se Casarin viene impiegato appena 4' e Lever rimane in panchina tutto il match), con la prima volta a referto di Mcgruder e il rientro di Ennis già in quintetto insieme ai due ex Moretti e Wheatle e alla Veneziatoday.it - La Reyer si sblocca e centra una vittoria di peso al PalaCarrara Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ritrovato un minimo di normalità sul fronte indisponibili (ai box solo Parks e Munford, anche se Casarin viene impiegato appena 4' e Lever rimane in panchina tutto il match), con la prima volta a referto di Mcgruder e il rientro di Ennis già in quintetto insieme ai due ex Moretti e Wheatle e alla

