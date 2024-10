Inter, sette partite verità: da Roma al Napoli! Due interrogativi – TS (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Inter questa sera inizia il suo tour de force da sette partite racchiuse in circa 21 giorni. A Roma il primo vero importante test in trasferta in Serie A. Poi si chiude con il Napoli a novembre prima della terza sosta per le nazionali. FUOCO – L’Inter si prepara a tre settimane di fuoco, con ben sette partite (cinque di campionato e due di Champions League), che diranno tanto sul prosieguo della stagione dei campioni d’Italia. Si parte questa sera con il match esterno sul campo della Roma all’Olimpico e si concluderà contro il Napoli il 10 novembre, nel ritorno a San Siro dell’uomo del diciannovesimo scudetto: Antonio Conte. sette test per capire tanto sull’Inter, che a differenza di Napoli e Milan punta a riconfermarsi per il secondo anno consecutivo. Questa sera primo stress test, come lo definisce Tuttosport, contro la Roma di Ivan Juric. Inter-news.it - Inter, sette partite verità: da Roma al Napoli! Due interrogativi – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’questa sera inizia il suo tour de force daracchiuse in circa 21 giorni. Ail primo vero importante test in trasferta in Serie A. Poi si chiude con ila novembre prima della terza sosta per le nazionali. FUOCO – L’si prepara a tre settimane di fuoco, con ben(cinque di campionato e due di Champions League), che diranno tanto sul prosieguo della stagione dei campioni d’Italia. Si parte questa sera con il match esterno sul campo dellaall’Olimpico e si concluderà contro ilil 10 novembre, nel ritorno a San Siro dell’uomo del diciannovesimo scudetto: Antonio Conte.test per capire tanto sull’, che a differenza die Milan punta a riconfermarsi per il secondo anno consecutivo. Questa sera primo stress test, come lo definisce Tuttosport, contro ladi Ivan Juric.

