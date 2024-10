Inter sempre più nei guai: doppio infortunio, è emergenza (Di domenica 20 ottobre 2024) Tegola per l’Inter durante il primo tempo contro la Roma: si fa male Calhanoglu, poco dopo ko anche Acerbi Brutte notizie in casa Inter in vista della sfida Champions di mercoledì contro lo Young Boys: si è infortunato Hakan Calhanoglu. Calhanoglu e Frattesi (LaPresse) – Calciomercato.itLa partita con l’Inter per il turco è durata neanche quindici minuti: al 13? il calciatore ha chiesto il cambio ad Inzaghi, manifestando un dolore probabilmente di origine muscolare. Il numero 20 nerazzurro è stato sostituito da Frattesi, accolto dai fischi dell’Olimpico nonostante il suo passato giallorosso. Ora resta da capire l’entità dell’infortunio di Calhanoglu con Inzaghi che ha provato a chiedere al turco se riuscisse a stringere i tempi e restare in campo, ricevendo come risposta un no. Calciomercato.it - Inter sempre più nei guai: doppio infortunio, è emergenza Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tegola per l’durante il primo tempo contro la Roma: si fa male Calhanoglu, poco dopo ko anche Acerbi Brutte notizie in casain vista della sfida Champions di mercoledì contro lo Young Boys: si è infortunato Hakan Calhanoglu. Calhanoglu e Frattesi (LaPresse) – Calciomercato.itLa partita con l’per il turco è durata neanche quindici minuti: al 13? il calciatore ha chiesto il cambio ad Inzaghi, manifestando un dolore probabilmente di origine muscolare. Il numero 20 nerazzurro è stato sostituito da Frattesi, accolto dai fischi dell’Olimpico nonostante il suo passato giallorosso. Ora resta da capire l’entità dell’di Calhanoglu con Inzaghi che ha provato a chiedere al turco se riuscisse a stringere i tempi e restare in campo, ricevendo come risposta un no.

