Il Napoli alla Guida della Classifica, ma primo tempo preoccupante contro l'Empoli

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ilsi trova attualmente in testacon 19 punti, ma ilpartita ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi e gli esperti. L’andamento inizialesquadra ha dato l’impressione di una compagine ingolfata, simile a una macchina che riprende il viaggio dopo una lunga pausa estiva. La pausa per le nazionali, sebbene benefica per alcuni, ha creato un certo disagio nel gruppo, evidenziato dprestazione al di sotto delle aspettative di molti giocatori. Lukaku e le Aspettative Non Soddifatte In particolare, Romelu Lukaku, che ha scelto di rinunciareconvocazionenazionale belga per concentrarsi sugli allenamenti a, ha mostrato un rendimento deludente. Il bomber azzurro non è riuscito a essere l’animamanovra offensiva, risultando poco incisivo e spesso in ombra durante il match.