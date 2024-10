Il Cesena perde in casa contro la Samp (Di domenica 20 ottobre 2024) Cesena, 20 ottobre 2024 – Vince la Sampdoria la sfida del Manuzzi dopo una gara divertente tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Il Cesena ha messo in campo tanta voglia e generosità, ma alla fine ha prevalso l’esperienza della formazione di Sottil. Ospiti subito pericolosi con Tutino che calcia fuori di poco da buona posizione. Poi botta e risposta tra il 13’ e il 15’ con Prestia che prima porta in vantaggio il Cesena, su azione d’angolo, poi fa gol nella propria porta pressato da Kasami. La gara si accende e su azione d’angolo gli ospiti passano ancora con Merlensteen, ma è Adamo tre minuti più tardi a pareggiare i conti su ottimo assist di Calo’. Nella ripresa la squadra di Sottil sembra voler subito chiudere in conti, Marlesteen, ancora su azione d’angolo, e poi Tutino riportano la Samp avanti di due reti, ma il Cesena non si arrende. Sport.quotidiano.net - Il Cesena perde in casa contro la Samp Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Vince ladoria la sfida del Manuzzi dopo una gara divertente tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Ilha messo in campo tanta voglia e generosità, ma alla fine ha prevalso l’esperienza della formazione di Sottil. Ospiti subito pericolosi con Tutino che calcia fuori di poco da buona posizione. Poi botta e risposta tra il 13’ e il 15’ con Prestia che prima porta in vantaggio il, su azione d’angolo, poi fa gol nella propria porta pressato da Kasami. La gara si accende e su azione d’angolo gli ospiti passano ancora con Merlensteen, ma è Adamo tre minuti più tardi a pareggiare i conti su ottimo assist di Calo’. Nella ripresa la squadra di Sottil sembra voler subito chiudere in conti, Marlesteen, ancora su azione d’angolo, e poi Tutino riportano laavanti di due reti, ma ilnon si arrende.

