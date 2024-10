Gp Austin, Norris in pole position e Ferrari in seconda fila (Di domenica 20 ottobre 2024) Il pilota della McLaren davanti a Verstappen, poi Sainz e Leclerc Lando Norris in pole position nel Gp degli Usa, la Ferrari insegue dalla seconda fila. Il pilota britannico della McLaren, sul tracciato di Austin, è il più veloce nella terza manche delle qualifiche con un giro in 1'32''330. Norris, alla settima pole della carriera, Sbircialanotizia.it - Gp Austin, Norris in pole position e Ferrari in seconda fila Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il pilota della McLaren davanti a Verstappen, poi Sainz e Leclerc Landoinnel Gp degli Usa, lainsegue dalla. Il pilota britannico della McLaren, sul tracciato di, è il più veloce nella terza manche delle qualifiche con un giro in 1'32''330., alla settimadella carriera,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - Lando Norris si prende la pole ad Austin - battuto Verstappen. Ferrari in seconda fila - Dopo essere giunto terzo nella Sprint Race odierna, Lando ha trovato un eccellente giro nella Q3 che gli ha permesso di conquistare la sesta p. Valtteri Bottas (Kick Sauber) 18. Pertanto, Lando ha conservato la pole, nel mentre Verstappen era lanciato su un tempo molto veloce e anche le Ferrari stavano migliorando i loro tempi. (Oasport.it)

Gp Austin - Verstappen vince la gara sprint davanti a Sainz e Norris - Quinto e sesto posto per le due Mercedes degli inglesi George Russell e Lewis Hamilton, a seguire le due Haas del danese Kevin Magnussen e del tedesco Nico Hulkenberg. The post Gp Austin, Verstappen vince la gara sprint davanti a Sainz e Norris appeared first on seriea24. (Adnkronos) – Il tre volte campione del mondo e leader iridato Max Verstappen vince la gara sprint del Gp degli Stati ... (Seriea24.it)

Gp Austin - Norris in pole position e Ferrari in seconda fila - Norris, alla settima pole della carriera, scatterà davanti alla Red Bull dell'olandese Max Verstappen, vincitore della Sprint, che parte in seconda […]. Il pilota britannico della McLaren, sul tracciato di Austin, è il più veloce nella terza manche delle qualifiche con un giro in 1'32''330. (Adnkronos) – Lando Norris in pole position nel Gp degli Usa. (Periodicodaily.com)