Lanazione.it - Fumo su via dell’Amore, paura alle Cinque Terre

(Di domenica 20 ottobre 2024) Riomaggiore, 20 ottobre 2024 – Una colonna dinero ha invaso il cielo dellenella mattina di sabato. Un incendio ha infatti interessato un macchinario di lavoro lungo la famosa Via dell'Amore. Si tratterebbe di uno strumento utilizzato per la manutenzione e il completamento del sentiero tra Riomaggiore e Manarola, riaperto poco più di due mesi fa dopo dieci anni di attesa ma ancora oggetto di alcuni lavori. Dell'incendio si sono prontamente accorti alcuni operai che lavoravano sul sito e che hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Il rogo sarebbe sotto controllo e non ci sono al momento feriti segnalati. Nonostante il rogo si divampato in una zona non accessibile agli escursionisti, la Via dell'Amore è stata precauzionalmente chiusa. In giornata è stata poi riaperta.