Flautissimo | 26a edizione

Il 27 ottobre 2024 tornano a Roma gli appuntamenti di teatro e musica di Flautissimo, il festival diffuso, che quest'anno si terrà al Teatro Palladium, Teatro India, Teatro del Lido, Teatro Vascello e Teatro Torlonia. Diretto da Stefano Cioffi, Flautissimo, nato come festival dedicato alla musica classica da camera, nel corso degli anni ha sperimentato nuovi linguaggi dello spettacolo contemporaneo. E così oggi Flautissimo è anche teatro, altre musiche e performance cross-disciplinari. Per il terzo anno consecutivo, dopo gli straordinari successi delle precedenti edizioni, l'apertura è affidata alla straordinaria Maria Paiato che, il 27 ottobre alle ore 17.30 al Palladium, inaugura la sezione "Parole, Teatro & Musica" con Una e una notte di Ennio Flaiano.

