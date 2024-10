Firenze, una notte di terrore ripresa dalle telecamere: picchiata e rapinata in strada (Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 – Un 27enne è stato arrestato mercoledì notte dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze per una violenta rapina commessa nelle vie del centro storico. A chiedere aiuto, alle 2.30 circa, è stata una donna, che alla vista dei militari ha richiamato la loro attenzione: in evidente stato di shock, ha raccontato di essere stata violentemente rapinata della borsa, fornendo una rapida descrizione fisica del giovane. I carabinieri a quel punto si sono diretti lungo la via di fuga del rapinatore in via Cavour e lo hanno individuato e bloccato in direzione Piazza San Marco mentre ancora stringeva tra le mani la borsa. La stessa pattuglia ha poi provveduto a ricostruire quanto avvenuto attraverso l'analisi delle telecamere comunali che sorvegliano via de' Pucci. Lanazione.it - Firenze, una notte di terrore ripresa dalle telecamere: picchiata e rapinata in strada Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Un 27enne è stato arrestato mercoledìdai carabinieri del Nucleo Radiomobile diper una violenta rapina commessa nelle vie del centro storico. A chiedere aiuto, alle 2.30 circa, è stata una donna, che alla vista dei militari ha richiamato la loro attenzione: in evidente stato di shock, ha raccontato di essere stata violentementedella borsa, fornendo una rapida descrizione fisica del giovane. I carabinieri a quel punto si sono diretti lungo la via di fuga del rapinatore in via Cavour e lo hanno individuato e bloccato in direzione Piazza San Marco mentre ancora stringeva tra le mani la borsa. La stessa pattuglia ha poi provveduto a ricostruire quanto avvenuto attraverso l'analisi dellecomunali che sorvegliano via de' Pucci.

