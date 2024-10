Filippo Maria Tripoli, sindaco di Bagheria: "Amap ostaggio delle beghe interne alla maggioranza di Palermo" (Di domenica 20 ottobre 2024) “Il rinvio dell’assemblea dei soci Amap indetta per lunedì 21 ottobre, richiesto dal Comune di Palermo, socio di maggioranza, è un fatto molto grave”- sono le parole del sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, che interviene sulla governance della società che gestisce il servizio idrico Palermotoday.it - Filippo Maria Tripoli, sindaco di Bagheria: "Amap ostaggio delle beghe interne alla maggioranza di Palermo" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Il rinvio dell’assemblea dei sociindetta per lunedì 21 ottobre, richiesto dal Comune di, socio di, è un fatto molto grave”- sono le parole deldi, che interviene sulla governance della società che gestisce il servizio idrico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiesti due anni per il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria Filippo Maria Pietropaolo (FdI) - Il prof. La decisione del Tribunale di Crotone in merito alle richieste avanzate dal pm Matteo Staccini potrebbe arrivare tra un mese. Pietropaolo, già assessore nella giunta Occhiuto, ha assunto la carica di vicepresidente dell’esecutivo regionale da pochi mesi subentrando a Giusi Princi eletta al Parlamento Europeo. (Ilfattoquotidiano.it)

Il killer 17enne di Maria Campai a Viadana chiamava "bravo ragazzo" Filippo Turetta - i post inquietanti - Il 17enne reo confesso del femminicidio di Maria Campai si accaniva contro Giulia Cecchettin sui social: "Turetta bravo ragazzo", cosa scriveva. (Notizie.virgilio.it)

Maria Campai uccisa a Viadana - il 17enne “fan” di Filippo Turetta - giallo dell'ultimo messaggio : “È un uomo amabile - mi porta in taxi” - Il 17enne accusato dell'omicidio della 42enne Maria Campai resta in carcere al Beccaria di Milano dopo la convalida del fermo avvenuta, oggi, in seguito all'interrogatorio di garanzia, durato circa un'ora e mezza. Il giovane deve rispondere di “omicidio volontario premeditato” e “occultamento di cad . (Ilgiornaleditalia.it)