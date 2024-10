Oasport.it - F1, Ferrari e il Mondiale costruttori che non è più un’utopia: fondamentale la continuità nelle prestazioni

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Cinque week end alla conclusione, con due Sprint Race a Interlagos (Brasile) e a Lusail (Qatar) da affrontare. C’è ancora tanto da scrivere in questo campionato di F1 e lapuò uscire confortata dall’appuntamento di Austin, in Texas. Il fine-settimana negli States, tradizionalmente, era stato spesso molto complicato per la scuderia di Maranello, ricordando l’unica affermazione di Kimi Raikkonen nel 2018 da quando si corre sulla pista texana (2012). Si temeva che il problema del bouncing lungo i curvoni veloci si sarebbe ripresentato e invece le cose sono andate diversamente. Contrariamente ad altre squadre, la Rossa non ha portato aggiornamenti per questo round, puntando alla massimizzazione del pacchetto a propria disposizione, nella consapevolezza che la presenza della Sprint avrebbe dato poco tempo per trovare la quadra.