Daredevil: Born Again, ecco la prima sinossi ufficiale e il logo! (Di domenica 20 ottobre 2024) Daredevil: Born Again, ecco la prima sinossi ufficiale e il logo! Con un’eredità narrativa di oltre 85 anni, la Marvel è diventata quasi sinonimo di New York e quindi non sorprende nessuno che al Comic-Con di New York di questo fine settimana, la Marvel Television abbia sorpreso i fan con una visita di Daredevil e Kingpin di Hell’s Kitchen: Charlie Cox e Vincent D’Onofrio. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024)lae il! Con un’eredità narrativa di oltre 85 anni, la Marvel è diventata quasi sinonimo di New York e quindi non sorprende nessuno che al Comic-Con di New York di questo fine settimana, la Marvel Television abbia sorpreso i fan con una visita die Kingpin di Hell’s Kitchen: Charlie Cox e Vincent D’Onofrio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dredevil : Born Again - rivelata la data di uscita nel 2025 - Anche se il filmato mostrato al Comic Con di New York potrebbe non uscire subito, è ormai quasi garantito che un trailer di Daredevil: Born Again arrivi prima della fine del 2024. Con questo in mente, i Marvel Studios si stanno preparando a dare il via al marketing di Daredevil: Born Again mentre il 2024 si avvicina alla fine. (Nerdpool.it)

Daredevil : Born Again ha una data di uscita ufficiale - confermato anche il rating - I Marvel Studios hanno tenuto un panel al New York Comic-Con per Daredevil: Born Again, e anche se il trailer proiettato non è stato rilasciato ufficialmente (era comunque lo stesso del teaser del D23), abbiamo finalmente una data ufficiale per la première dell'attesa serie Disney+. "Quando abbiamo finalmente capito come fare questa serie è stato così eccitante lavorare davvero nel modo in cui ... (Movieplayer.it)

Daredevil : confermato uno tra i villain più inquietanti per l’eroe in Born Again - Essendo una serie di questo tipo, c’era molto da fare e sembra che i Marvel Studios abbiano capito che questa serie doveva essere davvero come la precedente. Per cominciare, il filmato del D23 mostrato in estate mostrava chiaramente Muse che portava scompiglio a New York. Da quello che ho visto, si sono attenuti al brief; sono molto contento che abbiano azzeccato l’incredibile design di Ron! ... (Nerdpool.it)