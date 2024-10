“Chili di troppo? Si eliminano così”. I consigli della nutrizionista riminese utili per tornare in forma (Di domenica 20 ottobre 2024) La nutrizionista del centro Manu Medica di Rimini spiega come rimettersi in forma dopo l’estate, favorendo la depurazione da scorie e tossine. Che l’attenzione all’estetica sia divenuta una priorità, nella vita delle persone, non è più un mistero. Tra sessioni di palestra, attività fisica Riminitoday.it - “Chili di troppo? Si eliminano così”. I consigli della nutrizionista riminese utili per tornare in forma Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladel centro Manu Medica di Rimini spiega come rimettersi indopo l’estate, favorendo la depurazione da scorie e tossine. Che l’attenzione all’estetica sia divenuta una priorità, nella vita delle persone, non è più un mistero. Tra sessioni di palestra, attività fisica

Rimettersi in forma dopo le vacanza - la nutrizionista : "Poche e semplici le regole da adottare" - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Disfare la valigia e disfarsi anche degli eccessi alimentari tipici dei periodi di vacanza e di relax, ma senza l'ossessione per la bilancia e soprattutto senza dover mettere in conto lunghe sessioni di cucina fra pesate e cotture... (Bolognatoday.it)

Caso Cristian Totti - medico-nutrizionista : "Può tornare in forma senza fretta" - (Adnkronos Salute) - Tanti i calciatori che in carriera hanno dovuto affrontare qualche chilo di troppo. In molti ricorderanno Eden Hazard al Real Madrid, Gonzalo Higuain quando arrivò alla Juve, o gli ultimi anni di Ronaldo Nazario al Milan ma anche Antonio Cassano nella sua esperienza . Roma, 6 ago. (Ilgiornaleditalia.it)

Caso Cristian Totti - medico-nutrizionista : “Può tornare in forma senza fretta” - In molti ricorderanno Eden Hazard al Real Madrid, Gonzalo Higuain quando arrivò alla Juve, o gli ultimi anni di Ronaldo Nazario al Milan ma anche Antonio Cassano nella sua esperienza nei ‘Galácticos’ del Madrid. Tuttavia, il deficit deve essere moderato, per evitare perdita eccessiva di massa muscolare o stanchezza”. (Seriea24.it)