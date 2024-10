Chieri-Firenze oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la terza giornata di andata diA1di. Le ragazze di Giulio Bregoli tornano sul campo di casa per conquistare il terzo successo in altrettante partite e rimanere così nelle prime posizioni della classifica. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Simone Bendandi, che vanno a caccia di riscatto dopo la netta sconfitta interna incassata contro Scandicci. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 20 ottobre al Palafenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Reale Mutua Fenera’76 ed Il Bisontedella massimadel campionato italiano.