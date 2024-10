Thesocialpost.it - Chi era Simone, il 20enne morto nell’alluvione mentre andava a trovare la madre

(Di domenica 20 ottobre 2024) Si chiamavaFarinelli e aveva 20 anni, l’ultima vittima del maltempo in Italia. Il ragazzo, residente ad Ozzano dell’Emilia con laed il fratello maggiore, è stato travolto dalle acque del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca. Il giovane, nato a Esine nel Bresciano, viveva da tempo nel Bolognese con lae il fratello maggiore. Leggi anche: Alluvione in Emilia-Romagna: esondano fiumi, evacuazioni e strade chiuse. Un ragazzoLa dinamica dell’incidentesi trovava insieme al fratello Andrea, di 23 anni, a bordo di una Toyota Yaris bianca. I due avevano raggiunto il paese per far visita al compagno dellaquando sono stati colti di sorpresa dalla furia dell’acqua, che in queste ore ha devastato gran parte della provincia di Bologna.Andrea è riuscito a liberarsi e mettersi in salvo,è stato trascinato via dalla corrente.