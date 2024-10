Capriolo sfortunato resta incastrato nel cancelletto (Di domenica 20 ottobre 2024) Un episodio decisamente curioso – e con un bel lieto fine – quello avvenuto ieri, domenica 20 ottobre, a Torbole. Un Capriolo, forse dopo aver perso la strada o forse perché mosso da curiosità, è rimasto incastrato nel cancelletto di una casa vacanza, non riuscendo più a liberarsi da solo.A Trentotoday.it - Capriolo sfortunato resta incastrato nel cancelletto Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un episodio decisamente curioso – e con un bel lieto fine – quello avvenuto ieri, domenica 20 ottobre, a Torbole. Un, forse dopo aver perso la strada o forse perché mosso da curiosità, è rimastoneldi una casa vacanza, non riuscendo più a liberarsi da solo.A

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colico - capriolo incastrato in un'inferriata e ferito : salvato dalla Polizia provinciale - Era ferito, esausto per i tentativi di disincagliarsi e spaventato. Nonostante la grave lacerazione all'altezza dell'arto posteriore destro, il capriolo dovrebbe riuscire a sopravvivere per pii probabilmente essere reimmesso in natura, nel suo ambiente. . Ha provato a divincolarsi per liberarsi, ma ha solo peggiorato la situazione, procurandosi un'estesa lacerazione al fianco. (Ilgiorno.it)