Caos negli aeroporti del Nord Italia, voli in ritardo o dirottati a causa di un problema ai radar di terra (Di domenica 20 ottobre 2024) Caos negli aeroporti del Nord Italia. Un problema ai radar di terra, scrive il Corriere della Sera, sta bloccando i voli nei cieli dell'Italia Nord-occidentale. Gli aerei subiranno, infatti, ritardi significativi o verranno dirottati su altri scali, causando non pochi disagi a chi deve transitare a Milano (negli aeroporti di Malpensa e Linate) o Torino, Bergamo, Genova. Lo ha reso noto l'agenzia europea Eurocontrol. «I cieli del centro di controllo d'area di Milano (che gestisce tutti i movimenti su Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, un pezzo di Emilia-Romagna e Veneto, ndr) non sono disponibili fino alle 18 tempo coordinato universale (le 20 in Italia) a causa di un'avaria ai radar», si legge. In aggiornamento L'articolo Caos negli aeroporti del Nord Italia, voli in ritardo o dirottati a causa di un problema ai radar di terra proviene da Open.

