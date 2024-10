Cagliari-Torino 1-1 LIVE: Milinkovic si riscatta, che parata su Viola (Di domenica 20 ottobre 2024) Cagliari-Torino 1-1 38` Viola (C), 40` Sanabria (T) CRONACA 48` Miracolo questa volta di Milinkovic Savic che si ritrova a tu per tu con Viol Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024)1-1 38`(C), 40` Sanabria (T) CRONACA 48` Miracolo questa volta diSavic che si ritrova a tu per tu con Viol

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cagliari-Torino 1-1 LIVE : Viola su punizione - ma che papera di Milinkovic! Sanabria pareggia subito - Cagliari-Torino 1-1 38` Viola (C), 40` Sanabria (T) CRONACA 40` GOL - Subito il pareggio del Torino con Sanabria che si fionda di testa sull... (Calciomercato.com)

Cagliari Torino - Pusceddu : «Erano più di semplici casacche. Questa cosa è stata un onore incredibile per me» - In occasione della sfida tra le due formazioni, l’ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni per la rivista del club “Domus Rossoblù”. L’ex calciatore di Cagliari e Torino ha parlato di varie tematiche riguardanti questa sfida tra rossoblu e granata Vittorio Pusceddu è stato un difensore tra le altre anche di Cagliari e Torino. (Calcionews24.com)

Cagliari Torino LIVE 0-0 : annullato il gol a Mina! - Cagliari Torino, il match valido per la giornata numero 8ª del massimo campionato italiano, ci farà […]. All’Unipol Domus il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Cagliari Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Conclusa la pausa legata agli impegni con le nazionali è (finalmente) il momento di tornare in campo. (Calcionews24.com)