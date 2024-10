Bologna, spaccava i vetri e rubava dalle auto sotto il naufragio in via Porrettana: arrestato (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 - Neanche il maltempo ha impedito a un malintenzionato di rompere i vetri delle auto parcheggiate in zona di via Porrettana a Bologna. Anzi il nubifragio, nelle intenzioni del ladro, avrebbe favorito il suo lavoro sui veicoli fermi in sosta perché avrebbe tenuto occupati altrove le forze dell'ordine. Una segnalazione alle 3 di notte ha messo sull'avviso la polizia. Gli agenti giunti sul posto però hanno avuto non poche difficoltà : hanno dovuto abbandonare la volante perché una vettura di traverso lungo una stradina in salita impediva il loro passaggio. Quindi i poliziotti hanno proseguito a piedi e giunti sul posto hanno sorpreso il ladro che stava in quel momento uscendo da una VW Tiguan col vetro spaccato e stava cercando si scappare in bicicletta. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, spaccava i vetri e rubava dalle auto sotto il naufragio in via Porrettana: arrestato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - Neanche il maltempo ha impedito a un malintenzionato di rompere idelleparcheggiate in zona di via. Anzi il nubifragio, nelle intenzioni del ladro, avrebbe favorito il suo lavoro sui veicoli fermi in sosta perché avrebbe tenuto occupati altrove le forze dell'ordine. Una segnalazione alle 3 di notte ha messo sull'avviso la polizia. Gli agenti giunti sul posto però hanno avuto non poche difficoltà : hanno dovuto abbandonare la volante perché una vettura di traverso lungo una stradina in salita impediva il loro passaggio. Quindi i poliziotti hanno proseguito a piedi e giunti sul posto hanno sorpreso il ladro che stava in quel momento uscendo da una VW Tiguan col vetro spaccato e stava cercando si scappare in bicicletta.

