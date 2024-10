Bastoni: «A Roma non è facile, ma daremo il massimo! Ritroviamo la concentrazione» (Di domenica 20 ottobre 2024) Bastoni prima di Roma-Inter in programma questa sera alle 20:45 in vista dell’ottava giornata di Serie A dopo la sosta per le Nazionali, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha parlato dell’importanza di questa partita. RITORNO – Alessandro Bastoni prima di Roma-Inter ha parlato così: «Stiamo bene, abbiamo viaggiato e giocato tanto, chi più chi meno. C’è tanta voglia di tornare nel club perché stiamo bene. Sappiamo che venire qua non è facile, è difficile giocare contro queste squadre nel loro ambiente, ma stasera daremo il massimo. La concentrazione è difficile da ritrovare, vogliamo riuscirci per tornare a collezionare i risultati della passata stagione». Inter-news.it - Bastoni: «A Roma non è facile, ma daremo il massimo! Ritroviamo la concentrazione» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)prima di-Inter in programma questa sera alle 20:45 in vista dell’ottava giornata di Serie A dopo la sosta per le Nazionali, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha parlato dell’importanza di questa partita. RITORNO – Alessandroprima di-Inter ha parlato così: «Stiamo bene, abbiamo viaggiato e giocato tanto, chi più chi meno. C’è tanta voglia di tornare nel club perché stiamo bene. Sappiamo che venire qua non è, è difficile giocare contro queste squadre nel loro ambiente, ma staserail. Laè difficile da ritrovare, vogliamo riuscirci per tornare a collezionare i risultati della passata stagione».

