Basket B nazionale Jesi torna al successo contro Sant’Antimo | 67-66 d1ts

Gara combattuta ed equilibrata decisa soltanto nel supplementare con Marulli dalla lunetta a regalare il secondo successo stagionale ai leoncelli Jesi, 20 ottobre 2024 – Jesi torna alla vittoria davanti al pubblico amico del PalaTriccoli (635 le presenze) nella sesta giornata del giornata di andata, battendo al supplementare i campani del Sant'Antimo 67-66 al temine di una gara combattuta ed equilibrata. Sul finale, è un glaciale Marulli dalla lunetta a consegnare il secondo successo di stagione, ancora una volta tra le mura amiche, alla truppa di Ghizzinardi. Top score di giornata Cena, che sfiora di pochissimo i 20 punti per una gara fisica e combattuta fino al 40' costringendo ai supplementari. Qualche imprecisione al tiro ma sul finale a fare la differenza, sarà la precisione dalla lunetta. L'inizio è equilibrato, punto su punto fino a metà primo periodo.

