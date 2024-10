Tarantinitime.it - Autobus in fiamme, paura a Martina Franca

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUndella linea BuSmart ha preso fuoco nella serata di ieri a, mentre percorreva via Alcide De Gasperi. L’era completamente vuoto quando il conducente ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore. Ha così accostato ed ha aperto il cofano per capire cosa fosse successo, quando lesi sono immediatamente propagate investendo il mezzo e due auto in sosta lì vicino, distruggendole. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Da chiarire le cause dell’incendio. L'articoloinproviene da Tarantini Time Quotidiano.