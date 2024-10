Atalanta al quinto posto, il tridente nerazzurro fa volare la Dea. Retegui a 8 gol (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Atalanta, quinta con 13 punti, vola con il tridente. Letale per gli avversari. Per il Venezia in questo caso, battuto 2-0 al Penzo, trafitto dalla qualità e dalla quantità offensiva della nuova Dea plasmata da Gasperini. Senza le geometrie di Koopmeiners il tecnico nerazzurro ha rimodellato la sua squadra sulla verticalità, con tre attaccanti puri che giocano a memoria tra di loro, e dietro centrocampisti ed esterni che salgono per arrivare ad attaccare anche con sette uomini. Nerazzurri al momento miglior attacco della serie A con 18 gol, con il tridente che ne ha rifilati 4 al Lecce, 3 alla Fiorentina, 5 al Genoa e altri 2 nella trasferta sul campo del Venezia. Sport.quotidiano.net - Atalanta al quinto posto, il tridente nerazzurro fa volare la Dea. Retegui a 8 gol Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) L’, quinta con 13 punti, vola con il. Letale per gli avversari. Per il Venezia in questo caso, battuto 2-0 al Penzo, trafitto dalla qualità e dalla quantità offensiva della nuova Dea plasmata da Gasperini. Senza le geometrie di Koopmeiners il tecnicoha rimodellato la sua squadra sulla verticalità, con tre attaccanti puri che giocano a memoria tra di loro, e dietro centrocampisti ed esterni che salgono per arrivare ad attaccare anche con sette uomini. Nerazzurri al momento miglior attacco della serie A con 18 gol, con ilche ne ha rifilati 4 al Lecce, 3 alla Fiorentina, 5 al Genoa e altri 2 nella trasferta sul campo del Venezia.

