“Arriva la prima scelta”. Uomini e Donne, sorpresa dopo meno di due mesi: il pubblico è sicuro (Di domenica 20 ottobre 2024) Il pubblico di Uomini e Donne è sicuro, presto arriverà la prima scelta del programma. La nuova edizione del programma sta regalando emozioni. Grande protagonista è Mario Cusitore. Come riporta il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, durante l’ultima registrazione Mario ha parlato degli incontri intimi che ha avuto sia con Morena che con Margherita. >> “Adesso vai, divertiti”. Il volto di Uomini e Donne incastrato e poi sbattuto fuori da Maria De Filippi Il cavaliere ha anche fatto riferimento a quanto sarebbe durato il suo ultimo rapporto con Morena (fino alle 8 del mattino). dopo aver rivelato a tutta Italia di essere andato a letto con entrambe le dame, ha ammesso di non aver avuto trasporto mentale con nessuna delle due. Uomini e Donne, Martina ha un debole per Ciro? Immancabili sono state le critiche piovute. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildi, presto arriverà ladel programma. La nuova edizione del programma sta regalando emozioni. Grande protagonista è Mario Cusitore. Come riporta il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, durante l’ultima registrazione Mario ha parlato degli incontri intimi che ha avuto sia con Morena che con Margherita. >> “Adesso vai, divertiti”. Il volto diincastrato e poi sbattuto fuori da Maria De Filippi Il cavaliere ha anche fatto riferimento a quanto sarebbe durato il suo ultimo rapporto con Morena (fino alle 8 del mattino).aver rivelato a tutta Italia di essere andato a letto con entrambe le dame, ha ammesso di non aver avuto trasporto mentale con nessuna delle due., Martina ha un debole per Ciro? Immancabili sono state le critiche piovute.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musica al Pronto soccorso di Ascoli - il primario spiega la scelta : “Rivoluzione copernicana - ora chiedono di lasciarla” - Il direttore dell’unità operativa complessa di Pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, Gianfilippo Renzi, spiega con entusiasmo come e perché ha voluto introdurre la musica, anzi, la musica con questa determinata frequenza, nel pronto soccorso del Mazzoni, grazie al contributo della famiglia Faraotti. (Ilrestodelcarlino.it)

Milan - Frendrup prima scelta per il centrocampo. Ma il Genoa spara alto - Morten Frendrup resta in cima ai desideri del Milan per il mercato di gennaio. La necessità del club rossonero di rinforzare, anche numericamente,... (Calciomercato.com)

Milan - Gabbia capitano : la scelta in vista dell’Udinese|Primapagina - I tifosi ora si interrogano sulla bontà di questa scelta e guardano con curiosità alla partita in programma sabato a San Siro non solo per una squadra che deve tornare alla vittoria ma anche per scoprire se Matteo sia l’uomo giusto per diventare un nuovo leader rossonero. com riporta quanto segue: Una settimana speciale. (Justcalcio.com)