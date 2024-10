Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle: “Soffrivo di dismorfia, i compagni mi bullizzavano” (Di domenica 20 ottobre 2024) Anna Lou Castoldi si è aperta di fronte alle telecamere di Ballando con le stelle, raccontando di avere vissuto un periodo difficile caratterizzato dal bullismo subito dai compagni: “Pensavo di dover vivere un’eternità di delirio”. Fanpage.it - Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle: “Soffrivo di dismorfia, i compagni mi bullizzavano” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024)Lousi è aperta di fronte alle telecamere dicon le, raccontando di avere vissuto un periodo difficile caratterizzato dal bullismo subito dai: “Pensavo di dover vivere un’eternità di delirio”.

