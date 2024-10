Amici 24, Maria De Filippi: “Sei hai successo sei stata qua, se non hai successo …” | Video Witty Tv (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella puntata di domenica 20 ottobre di Amici 24, Maria De Filippi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe insieme a Rudy Zerbi. Cogliendo la palla al balzo, dopo le bellissime parole di Teodora, tanto che Maria ha sottolineato che doveva arrivare lei dalla Spagna a farlo perché nessuno lo aveva mai fatto, Zerbi e la De Filippi hanno evidenziato come la gratitudine duri sempre molto poco. Tutto poi dipende dal successo ottenuto post programma. Il perché? Se il successo prosegue finito Amici, è facile essere grati, se il successo non arriva .Ecco le parole nel Video Witty Tv a fine sfida di ballo. Ora la domanda sorge spontanea: a chi era rivolta la frecciatina di Maria De Filippi e di Rudy Zerbi? Superguidatv.it - Amici 24, Maria De Filippi: “Sei hai successo sei stata qua, se non hai successo …” | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nella puntata di domenica 20 ottobre di24,Desi è tolta qualche sassolino dalle scarpe insieme a Rudy Zerbi. Cogliendo la palla al balzo, dopo le bellissime parole di Teodora, tanto cheha sottolineato che doveva arrivare lei dalla Spagna a farlo perché nessuno lo aveva mai fatto, Zerbi e la Dehanno evidenziato come la gratitudine duri sempre molto poco. Tutto poi dipende dalottenuto post programma. Il perché? Se ilprosegue finito, è facile essere grati, se ilnon arriva .Ecco le parole nelTv a fine sfida di ballo. Ora la domanda sorge spontanea: a chi era rivolta la frecciatina diDee di Rudy Zerbi?

