Gaeta.it - Abuso sessuale a Milano: giovane ragazza aggredita da un conoscente nella zona della movida

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un caso allarmante di violenzasi è verificato a, precisamentedi corso Como, nota per la sua vivace vita notturna. Unadi vent'anni ha denunciato di essere statada un ragazzo che avrebbe dovuto accompagnarla a casa, un episodio che ha sollevato preoccupazioni riguardo la sicurezza nei luoghi di svago e socializzazionecittà. L'allerta e l'intervento delle forze di poliziamattinata di un giorno feriale, intorno alle cinque, unapassante ha notato unain evidente stato di difficoltà su via D'Azeglio, all'angolo con via de Tocqueville. Preoccupata per la situazione, ha immediatamente contattato i servizi di emergenza. A seguitochiamata, le forze dell'ordine e il personale sanitario sono giunti rapidamente sul posto, pronto a fornire assistenza e a gestire la situazione.